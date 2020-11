SEAT lance la nouvelle Leon e-HYBRID.

La marque espagnol qui est partenaire de la ville de Barcelone et qui développe l’automobile connectée de demain dévoile une nouvelle version de sa SEAT Leon e-HYBRID. Une nouvelle édition riche en connectivité.

La Seat Leon fait partie des top vendeurs chez le constructeur espagnol et ce depuis maintenant 1999. La marque a par ailleurs à ce jour écoulé pas moins de 2,3 millions de ventes. Cette fois, elle revient avec une version Hybride.

SEAT Leon e-HYBRID, 4eme génération.

La quatrième génération de SEAT Leon fait passer la marque à un niveau supérieur, afin de répondre aux besoins d’un marché. Ainsi, cette nouvelle version a droit un relifting conséquent aussi bien extérieurement au niveau de ses lignes, qu’à l’intérieur du véhicule.

Mais cette version subit une évolution tout d’abord en terme de motorisation. De fait, cette nouvelle génération hérite d’un moteur TSI de 1,4 litre. Le moteur électrique et la batterie lithium-ion de 13 kWh fournissent une puissance mixte.

La version SEAT Leon 5 portes e-HYBRID mesure 4 368 mm de long, 1 799 mm de large et 1 460 mm de haut, tandis que la version Sportstourer e-HYBRID mesure 4 642 mm de long, 1 799 mm de large et 1 456 mm de haut. L’empattement de la version 5 portes et du Sportstourer est de 2 682 mm.

Étant donné que la batterie est située sous le plancher du coffre, la capacité du coffre dans la version e-HYBRID 5 portes est de 270l, tandis que la version e-HYBRID Sportstourer atteint 470l.

Et la connectivité dans tout ça ?

Alors, selon la marque, la SEAT Leon une proposition encore plus connectée, offrant aux consommateurs une plus grande possibilité d’emporter leur vie numérique avec eux dans le véhicule, et lorsqu’ils sont hors de la voiture.

Vous l’aurez compris cela se traduit par un contrôle de la voiture depuis votre smartphone pour certaines fonctionnalités tel que l’ouverture des portes, localisation…

Le système Full Link de la SEAT Leon e-HYBRID permet d’intégrer les normes Android Auto sans fil et CarPlay d’Apple dans l’habitacle, et l’info-divertissement en ligne offrira bientôt des applications embarquées.

Tout cela pourra être piloté par le constructeur, via l’application SEAT Connect. Comme dit plus haut, celle-ci permettra le contrôle de la voiture mais pas seulement. En effet, elle permettra au propriétaire du véhicule de connaitre avant même de monter dans la voiture l’état des batteries électriques ou encore il pourra contrôler la climatisation à distance.