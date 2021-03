SEAT Data Office, les véhicules connectés apportent plus de sécurité sur nos routes.

Selon le SEAT Data Office qui a pour fonction d’analyser toutes les données récoltées par les voitures du groupe, les voitures d’aujourd’hui et de demain seront à même de faire évoluer la sécurité sur les routes de demain.

Pour les analystes du groupe VW et du SEAT Data Office, les voitures connectées actuelles génèrent des dizaines de giga-octets de données tous les jours. Des données qui selon eux, peuvent être utilisées pour améliorer les infrastructures et ainsi la sécurité routière.

Des dizaines de giga-octets de données qui apportent des informations.

Effectivement, avec l’arrivée des véhicules connectés, les informations recueillies de manière anonyme par le SEAT Data Office, apportent une mine d’information. Ainsi, les spécialistes du service estiment qu’en combinant les données de plusieurs véhicules, il devient possible de localiser les sections de routes européennes nécessitant une réfection.

Ainsi, parmi toutes ces données provenant des capteurs comme le système anti patinage, le contrôle de la stabilité, ou encore la caméra frontale et les radars il sera bientôt possible de définir les routes qui sont en mauvais état.

A relire :

Carlos Buenosvinos, l’un des responsables commente :

« À travers leur analyse, nous pouvons identifier des cas d’utilisation qui aident tous les citoyens, en particulier en matière de sécurité, qui est le thème qui nous passionne le plus ».

Alors, pour le moment toutes ces informations sont envoyées par les voitures au travers d’une connexion 4G. Cependant, avec l’arrivée de la 5G, es informations pourraient arriver plus vite, plus facilement et encore plus nombreuses pour fournir encore plus d’informations.

Des données, mais qui sont anonyme.

De fait, pas question ici d’associer un véhicule spécifique ou son conducteur à une base de données. Les informations envoyées par le véhicule sont dans ce cas totalement anonyme.

Par exemple, grâce à toutes ces données, le groupe pourrait proposer des services additionnels pour les clients, mais aussi pour les villes.