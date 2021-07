Nouvelle Polo GTI, chargez votre smartphone sans fil.

Le groupe Volkswagen vient de dévoiler la nouvelle Polo GTI. Une petite sportive orientée pour les jeunes et qui hérite forcément de nouveauté high-tech au sein de son habitacle. En outre, son puissant moteur TSI de 207 ch et son châssis sport ont été spécialement conçus pour la Polo GTI.

Le monde de l’automobile est en plein renouvèlement avec l’arrivée des voitures hybride, full électrique et aussi hydrogène. Des véhicules qui en Europe doivent faire face aux nouvelles normes de pollution.

Mais à l’intérieur aussi les voitures évoluent. Plus d’électronique, toujours plus connectée et plus en adéquation avec les smartphones et les usages des consommateurs sur ce segment.

Plus de 200 ch sous le capot.

Alors, oui cette nouvelle petite sportive entre dans une catégorie souvent plébiscitée par une clientèle plus jeune. Il faut dire que cette nouvelle Polo GTI développe tout de même 207 ch. La voiture est équipée de jantes au look sportif, de phares matriciels LED IQ.LIGHT à contraste de couleurs.

La marque a aussi intégré une bande lumineuse rouge sur la calandre typique aux modèles sportifs de la marque.

Mais parlons désormais des fonctions et de la partie qui nous intéresse sur cette voiture à savoir la partie numérique et connectée.

Nouvelle Polo GTI condensé de numérique et connectée.

La nouvelle Polo GTI comme toute voiture moderne et qui plus est destinée à un public jeune embarque de la connectivité de pointe. Ainsi, Volkswagen annonce que ce nouveau modèle est équipé des services App Connect et du Digital Cockpit Pro.

En outre, elle est également équipée de la fonction « Wireless Charging » qui permettra de charger son smartphone simplement en le déposant à l’emplacement prévu à cet effet. Une option plus que la bienvenue, mais qui est effectivement une option. Il faudra donc négocier avec le vendeur pour l’avoir de série.

Présent également le système We Connect, le système MIB3.1, et le système d’info divertissement Ready2Discover. Pour piloter tout ça, la marque Allemande a équipé sa voiture d’un écran haute résolution de 8,0 pouces.

À noter que les systèmes Discover Media et Discover Pro héritent quant à eux d’un écran brillant de 9,2 pouces. En outre, le système MIB3.1 apporte la possibilité de souscrire à différents services.

Enfin, « last but not least » comme le disent les anglophones, le système de la nouvelle Polo GTI App-Connect Wireless permet l’intégration sans fil d’applications pour Apple CarPlay™ et Android Auto™.