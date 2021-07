Le nouveau Macan GTS dévoilé par Porsche.

Avec son nouveau Macan GTS, Porsche met à jour son « petit » SUV pour lui offrir encore plus de puissance, un nouveau design sensiblement relifté et un nouveau tableau de bord avec un nouvel écran tactile.

Macan, derrière ce nom résonne le concept de SUV sportif compact proposé par Porsche. Ce « petit SUV » est le digne successeur du Porsche Cayenne qui est arrivé sur le marché parmi les premiers SUV sportifs. Et le Macan GTS suit cette lignée.

Pus de 400CH dans le SUV.

Alors, tout d’abord sachez que ce nouveau venu développe pas moins de 440 ch avec son moteur V6 biturbo de 2,9 litres. Un moteur qui gagne pas moins de 60ch. Alors oui, il accomplit le sprint de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes lorsqu’il est équipé du pack Sport Chrono et atteint une vitesse de pointe de 272 km/h.

Bref vous l’aurez compris, Porsche fait plaisir à ceux qui aiment les sensations fortes et la puissance sous la capot.

Mais le Nouveau Macan GTS s’est aussi de la technologie connecté.

Ainsi, ce nouveau venu a droit à bien plus qu’une légère mise à jour à l’intérieur. Tout d’abord, ce nouveau venu hérite d’une nouvelle console centrale avec surface tactile.

Et Porsche souligne :

Son nouveau concept de commande, qui fait appel à des surfaces tactiles au lieu de boutons tactiles, apporte une structure épurée au cockpit. Un nouveau levier sélecteur, plus court, se trouve au centre d’un module de commande clairement organisé. L’horloge analogique placée en haut du tableau de bord fait désormais partie de l’équipement standard.

Un écran tactile Full HD de 10,9 pouces qui accueille notamment le Porsche Communication Management. À noter qu’il est possible d’exécuter certaines fonctions via la commande vocale. Enfin, comme pour le reste de la gamme, sachez que ce nouveau tableau de bord et son info divertissement accueille Apple CarPlay et Android Auto. Bref vous l’avez compris. Vous pourrez profiter de vos applications smartphone directement sur la console de bord du SUV. Waze, Spotify et les autres apps, seront donc directement accessibles depuis l’écran de bord et son écran tactile.

Prix et Disponibilité.

Alors pour ce qui est du prix de ce nouveau venu, il est de 65.515,45 euros pour le Macan, 74.469,45 euros pour le Macan S et 91.167,45 euros pour le Macan GTS, TVA et équipements spécifiques inclus.