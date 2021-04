LEXUS LF-Z ELECTRIFIED, Concept car de véhicule 100% électrique chez Lexus.

LEXUS LF-Z ELECTRIFIED, ça y est, Lexus la marque premium de Toyota lève le voile sur son nouveau véhicule 100% électrique et qui intègre les toutes nouvelles solutions connectées de la marque et de demain.

Le monde de la voiture électrique est en pleine évolution. Et avec l’arrivée du Covid, il semblerait que tous les constructeurs aient décidé de passer au véhicule 100% électrique. Cette fois c’est au tour de la marque de luxe Lexus de dévoiler son tout électrique avec ce nouveau concept car. Un véhicule électrique certes, mais full connecté également. Forcément, sinon on ne vous en parlerait pas.

LEXUS LF-Z ELECTRIFIED, parlons un peu mécanique.

Tout d’abord, un concept, la technologie de traction intégrale DIRECT4. Et pour plus d’explications, la marque nous en dit un peu plus sur cette nouvelle technologie.

« En combinant les technologies d’électrification et de contrôle dynamique qu’elle a développées au fil des ans, la Marque vise à offrir à ses clients la Lexus Driving Signature, qui améliore encore la connexion entre le véhicule et son conducteur ».

Par ailleurs, la marque assure avoir trouvé le bon compromis en matière d’équilibre notamment au fait du positionnement de la batterie et du moteur. Un positionnement longitudinal de la batterie sous le plancher. Ce qui permet d’abaisser le centre de gravité de la voiture. En outre, Lexus souligne que cette position permet de réduire les vibrations et le bruit de la route.

LF-Z ELECTRIFIED caractéristiques techniques en vrac :

Longueur (mm) 4,880

Largeur (mm) 1,960

Hauteur (mm) 1,600

Empattement (mm) 2,950

Poids à vide (kg) 2,100

Autonomie, cycle WLTP (km) 600

Type de la batterie Lithium-ion

Capacité de la batterie (kWh) 90

Puissance de charge (kW) 150

Type de refroidissement Liquide

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 3,0

Vitesse maxi (km/h) 200

Puissance maxi (kW) 400

Couple maxi (Nm) 700

Un design digne d’un concept car.

Sur ce point, une fois de plus, le design donnera un aperçu de ce à quoi le véhicule sera une fois abouti. On constate cependant une chose, le LEXUS LF-Z ELECTRIFIED jouera la carte du SUV coupé tels le BMW X4 ou encore le Mercedes GLC.

L’avant lui se veut agressif avec des phares bien profilés et une calandre avant qui accentue le côté agressif de la voiture. À l’intérieur, on a davantage l’impression de se retrouver dans un avion de chasse. Les sièges design monocoques seront surement remplacés, mais la planche de bord est dotée d’écrans digitaux qui sont orientés avant tout vers le conducteur.

Infodivertissement, connectivité pour plus de confort.

Il sera possible d’utiliser le GPS connecté pour se rendre d’un point A à un point B et le système IA du véhicule sera à même de vous conseiller le chemin le plus intéressant. Il sera également possible d’associer votre téléphone au véhicule. Soit pour avoir un aperçu de vos RDV ou de prendre ou passer des appels, soit pour accéder à certaines fonctionnalités de votre voiture.

Ainsi, il sera par exemple possible de prêter votre LEXUS LF-Z ELECTRIFIED à un membre de la famille, un ami, ou une société de livraison sans donner de clé.

De fait, vous pourrez par exemple donner un code à un livreur qui sera à même d’ouvrir le coffre de vote voiture durant par exemple 5 minutes pour y déposer votre colis. De même, il vous sera possible d’ouvrir le coffre ou les portières depuis votre smartphone sans que vous soyez à proximité de la voiture.

Enfin, voiture électrique oblige, l’application vous permettra de connaitre l’autonomie restante de votre véhicule et de localiser la borne de recharge la plus proche et le type de borne pour recharger votre voiture.

Bref, autant de fonctions innovantes ou non que l’on retrouvera sur les prochaines générations de véhicule Lexus.