Les voitures connectées de plus en plus présentent sur le marché.

Parmi les nombreux changements que connaît l’automobile ces dernières années, l’intégration d’Internet dans les véhicules est l’un des plus prometteurs. En effet, le smartphone a doté les voitures de nombreux services tels que la géolocalisation, le GPS, les prévisions météorologiques ou encore les appels mains libres. Mais ce n’est que le début !

La voiture connectée va au-delà de tout cela et elle est de plus en plus demandée sur le marché. Il s’agit d’un véhicule qui peut par lui-même accéder à Internet et partager des données et informations. Zoom sur le phénomène !

Qu’est-ce que la voiture connectée ?

Les voitures connectées sont de plus en plus demandées. En effet, de nombreuses personnes vendent leur ancien véhicule pour acheter un modèle hybride. Il faut savoir que le concept de voiture connectée a changé au fil des ans. Ou plutôt, il a évolué en même temps que la technologie qui lui donnait son nom.

La voiture connectée est parmi nous depuis plusieurs décennies. Mais le concept en tant que tel a commencé à être utilisé régulièrement ces dernières années grâce à l’utilisation d’Internet pour obtenir des données de trafic, passer des appels ou jouer de la musique pendant la conduite.

L’avenir de la voiture connectée va passer par la mise en place d’une communication entre les véhicules grâce à des technologies naissantes comme V2C, V2V et V2X, acronymes de Vehicle to Car, Vehicle to Vehicle et enfin Vehicle to Everything. Cette dernière technologie, utilisant des connexions sans fil à grande vitesse, telles que celles offertes par le 5G, permettra à l’ensemble du réseau routier d’être connecté. Cela facilitera grandement l’échange de données en temps réel pour instaurer une conduite plus sûre et plus responsable. L’objectif étant de faciliter notre quotidien et de réduire le risque d’accidents.

Quels sont les avantages de la voiture connectée ?

La voiture connectée offre de nombreux avantages. En effet, elle permet :

la localisation GPS ;

l’assistance routière ;

l’accès à Internet depuis n’importe quel appareil à l’intérieur du véhicule ;

de trouver un atelier facilement en cas de panne ;

de trouver une station-service ;

de trouver une aire de repos ;

etc.

Quelle est la différence entre la voiture connectée et la voiture intelligente ?

La voiture connectée permet au conducteur de garder le contrôle du véhicule. Alors que la voiture intelligente ouvre la voie à un rôle plus passif de la part du conducteur puisque le véhicule peut prendre des décisions à sa place. En conclusion, la voiture connectée est la solution idéale pour une conduite facilitée mais toujours maîtrisée !