La nouvelle Kia Cadenza 2020 propose de la charge sans fil.

Le salon Chicago Auto Show se tient cette semaine du 8 au 17 février. Un salon qui est l’occasion pour les constructeurs automobiles de présenter leurs nouveautés. C’est le cas pour Kia qui présente La nouvelle Kia Cadenza 2020.

Le salon fait partie d’un des plus grands salons automobiles qui a lieu aux États-Unis. C’est donc en toute logique que les constructeurs répondent présents pour présenter leurs nouveautés.

Kia Cadenza 2020, newlook et nouvelles technologies.

La nouvelle Kia Cadenza 2020 sera donc présente sur le salon de Chicago pour se dévoiler. Cette berline de chez Kia est avant tout présente sur le marché américain. Cette nouvelle édition est équipée d’un tableau de bord composé d’un nouveau combiné d’instruments. Notamment, d’un écran TFT 4.2 pouces dans le tableau de bord.

Il est accompagné d’un second écran tactile de 12.3 pouces incrusté au centre du tableau de bord. Il intègre entre autres un large GPS, et de l’internement comme la météo ou d’autres informations.

Si Kia a eu la bonne idée d’intégrer plusieurs ports USB, le constructeur intègre également de série un chargeur sans fil d’une puissance de 10 Watts. Ainsi, il suffira au conducteur de déposer le smartphone sur l’emplacement central en bas de la console pour recharger son téléphone.

Pas de fil à brancher ou qui pendent, juste un emplacement où déposer son smartphone.

Pour le reste, sachez que ce modèle est équipé de phare LED, de la dernière évolution d’assistance à la conduite de Kia, mise à jour dans le cadre de Drive Wise. Elle comprend l’avertisseur de collision avant, l’aide à l’évitement des collisions avant avec détection des piétons et des cyclistes, le régulateur de vitesse intelligent avec fonction Stop & Go, l’assistance aux feux de route, l’assistance au suivi de voie, l’aide à l’évitement des collisions dans l’angle mort, l’assistance à la conduite sur autoroute, le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation et l’aide à la sortie en toute sécurité qui avertit le conducteur et les passagers en ouvrant leur porte de ne pas sortir si un trafic approchant est détecté.

Les modèles Kia Cadenza 2020 seront vendus exclusivement avec un moteur V6 de 3,3 litres. Un moteur délivrant 290 ch aux roues avant. Et reliée à une transmission Sportmatic à huit vitesses.