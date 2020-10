KDDI et Orange Business Services partenaires pour l’automobile connectée.

KDDI s’associe à Orange Business Services pour équiper plus d’un million de véhicules en Europe avec des services d’objets connectés. Notamment aux véhicules Toyota et Mazda. Un partenariat qui permettra aux constructeurs automobiles d’accéder une plateforme d’objets connectés (IoT) personnalisée.

Le monde de l’automobile est depuis quelque temps en pleine mutation. D’ailleurs, bon nombre de constructeurs automobiles attendent la 5G pour déployer encore un peu plus de connectivité au sein de leurs véhicules.

Grâce à la solution d’Orange Business Services, les constructeurs automobiles japonais pourront dans un premier temps proposer des services connectés dans 63 pays et territoires en Europe, via la connectivité mobile Orange.

La solution de gestion de la connectivité d’Orange Business Services s’intègre directement à la plateforme de KDDI. Elle fournit une connectivité IoT fiable et sécurisée à Toyota et Mazda pour améliorer l’expérience du conducteur grâce à des services enrichis.

« Aujourd’hui les constructeurs automobiles les plus innovants tirent parti de l’IoT pour offrir l’expérience de conduite que les consommateurs exigent. Suite à une vaste consultation et à un projet pilote avec KDDI, nous avons développé une plateforme IoT sur mesure qui fournit des services connectés innovants aux conducteurs avec des niveaux de sûreté et de confort enrichis »,