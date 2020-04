Une fake vidéo qui montre une antenne 5G brulant au Nigeria fait le tour du Net.

Décidément, après les fake news, on a droit aussi désormais au fake vidéo sur la 5G. En effet, une vidéo virale fait le tour d’internet. Une vidéo signalant qu’il s’agit d’une antenne 5G qui est brulée. Qui plus est avec en voix off un orateur qui menace de faire bruler toutes les antennes 5G du Nigéria.

Une fois de plus, les technologies sans fil sont au cœur d’une polémique. Et certains sont convaincus que la technologie et les ondes qu’elle envoie sont nocives pour notre santé. Alors, après avoir eu droit à des mats d’antennes 5G brulé en Grande-Bretagne c’est maintenant au tour du Nigéria d’être sur le devant de la scène.

De fait, une vidéo circule sur internet montrant une antenne 5G nigérienne en train de bruler. Par ailleurs, cette vidéo est accompagnée d’une voix off qui annonce que cette technologie est une source d’empoisonnement radioactif. Et qu’elle est « utilisée comme une arme militaire pour disperser les foules ».

Une antenne 5G qui brule au Nigeria alors que tout est faux.

En effet, Reuters vient de publier l’information comme quoi cette vidéo n’est autre qu’une fake vidéo. Ce que présente la vidéo comme incendie montre en fait un incendie de tour de téléphonie mobile en Inde le 27 janvier 2018, qui a été rapporté par les médias indiens à l’époque.

Par ailleurs, le ministre des Communications et de l’Économie numérique du Nigeria, Isa Ali Ibrahim, a déclaré le 4 avril :

« Aucune licence n’a été délivrée pour le déploiement de la 5G dans le pays ».

Il a déclaré que les experts étaient encore en train d’examiner les résultats d’une étude de trois mois visant à examiner les implications sanitaires et sécuritaires du déploiement de la 5G au Nigeria.

De son côté, Reuters n’en est pas à la première fake news ou fausse déclaration concernant la technologie 5G et ses méfaits sur la santé. De plus, des organismes de santé tels que l’Organisation mondiale de la santé et Public Health England ont déclaré qu’aucun effet néfaste sur la santé n’a été jusqu’à présent lié à l’exposition aux fréquences 5G.

Cependant nul doute que les 5G-sceptiques ne manqueront de ne pas nous alarmer. Par ailleurs, il faut toujours rester prudent malgré tout. De fait, comme pour tout le reste, au final ce n’est pas tant une technologie qui peut être nocive, mais un usage massif. Comme pour l’excès de viande, de légume, de poisson pour ce qui est de la nutrition.