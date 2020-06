Samsung partenaire de l’opérateur canadien Telus.

Telus, opérateur canadien vient de confirmer un partenariat avec Samsung pour le déploiement de son futur réseau 5G. Un partenariat qui associe le coréen avec notamment Ericsson et Nokia.

Vancouver, Montréal, Calgary, Edmonton vont être les premières villes canadiennes à profiter du déploiement du réseau 5G de Telus. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer par communiqué de presse l’opérateur canadien.

Et pour le déploiement et la construction de son réseau, Telus a opté pour Samsung parmi ses partenaires. En outre, Ericsson et Nokia ont obtenu des contrats 5G plus tôt ce mois-ci.

Huawei pas présent sur le coup ?

En effet, il semblerait que Telus n’est pas choisi Huawei pour le déploiement de son réseau. Un choix sans doute lié aux suspicions d’espionnage que les Américains affirment détenir sans jusqu’ici en avoir apporté la preuve. C’est d’autant plus surprenant que Huawei travaille depuis plusieurs années avec Telus pour le déploiement de ses réseaux.

Pourtant, le directeur financier de Telus, Doug French, aurait déclaré en février que Huawei ferait partie de ses plans 5G. Mais, de toute évidence, ses récentes démarches suggèrent le contraire.

Samsung a déclaré que l’accord élargit encore son pool 5G, puisqu’elle a obtenu quatre nouveaux contrats 5G au cours des sept derniers mois avec des opérateurs au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Pour Huawei en revanche c’est un coup dur même s’il y a fort à parier que le constructeur chinois pouvait prévoir cette situation. Effectivement, tant que Huawei ne se sera pas totalement blanchi aux yeux des états et prouvé que les dires des Américains ne sont pas fondés, le constructeur risque de perdre des partenariats.

Par ailleurs, la 5G est sans doute l’un des enjeux les plus importants de cette décennie. En effet, la technologie annonce certainement une nouvelle ère en matière de connectivité globale et la sécurité des données et le vol des données numériques l’est tout autant pour les états. Nous avons donc à faire actuellement à une guerre à la fois de business, mais aussi politique pour l’usage et la gestion de l’information.