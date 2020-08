Passport, le smartphone pliable de Google ?

Ahhhhh les fuites de documents, les rumeurs…le quotidien des constructeurs et des journalistes high-tech que nous sommes. Ainsi, Google pourrait sortir un smartphone à écran pliable pour 2021. Nom de code Passport.

Et une fois de plus, les rumeurs et les indiscrétions sont de sortie dans l’univers du smartphone. Et cette fois c’est le site 9to5google.com qui jette le pavé dans la marre. Cette information fait suite d’un document consacré à Android que l’équipe a eu entre les mains.

Un document qui fait référence aux smartphones passés, aux projets, mais aussi aux futurs smartphones.

Passport, le smartphone pliable made by Google.

Si certains noms de code ou modèles laissent penser à nos confrères que le Pixel 6 est d’ores et déjà en cours de réalisation, c’est surtout le nom de code « Passport » qui les a frappés.

De fait, sur le document, il fait clairement état que ce smartphone sera doté « Foldable ». Pour les moins anglophones d’entre vous, cela signifie que le modèle sera pliable. On pourrait donc s’attendre à voir débarquer chez Google un « Pixel Foldable ».

Cependant, aucune précision sur la nature de l’écran pliable. Faudra-t-il s’attendre à un smartphone avec écran pliable comme le Huawei Mate XS que nous avons récemment testé ? Ou au contraire, un smartphone de type Galaxy Z Flip comme chez Samsung ? Seul l’avenir nous le dira.

A noter en parlant d’avenir que nous avons déjà une vague idée de cet avenir. De fait, le document parle d’une sortie pour Q4 2021.

Pour le reste des informations et spécificité techniques pour ces smartphones il faudra encore une fois de plus attendre les certifications de la WiFi Alliance, FCC ou Bluetooth SIG pour en connaitre davantage.

Cependant, nul doute que ce téléphone intégrera de la 5G, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0. Affaire à suivre donc concernant cette information qui a été sympathiquement partagée par nos confrères du site 9to5google.com.