Nokia progresse dans le déploiement de la 5G !

LE constructeur finlandais continue sa stratégie en matière de déploiement 5G et vient d’annoncer la signature de nouveaux contrats pour fournir les opérateurs en équipements 5G. La société finlandaise a déjà dépassé la centaine de contrats.

Le grand public connait la marque Nokia pour ses smartphones et pour ses anciens téléphones mobiles des années 90-2000. Mais Nokia c’est aussi un mastodonte dans le segment des réseaux et de l’ICT (Télécom).

Et le constructeur compte bien profiter de la vague 5G pour se constituer un joli portefeuille de clients. Ainsi, l’entreprise vient d’annoncer qu’elle venait de remporter 13 nouveaux contrats dans le monde depuis novembre 2019, portant son total à 63, dont 18 concernent des déploiements de réseaux en direct.

Tommi Uitto, président de Mobile Networks, a déclaré que Nokia avait plus de 350 clients pour la 4G, mais ses 63 premiers clients pour la 5G « représentent environ deux tiers de notre activité mondiale de réseaux d’accès radio dans une année type ».

Nokia en tête de la course 5G !

Il semblerait donc Nokia devienne le premier fournisseur d’équipement réseau 5G dans l’ICT devant Ericsson et Huawei. Ce dernier devant faire face aux accusations des USA concernant de possible routine d’espionnage pour le compte de la Chine. Des accusations qui ont mis Huawei en porte à faux face à ses clients actuels et futurs.

En outre, comme pour enfoncer le clou encore un peu plus, Nokia a également déclaré qu’elle était le seul fournisseur de réseau dont la technologie 5G avait été choisie par des opérateurs américains, coréens, et japonais.

« Nous avons parmi nos clients les quatre principaux opérateurs aux États-Unis, les trois principaux opérateurs sud-coréens et les trois opérateurs nationaux au Japon » a confirmé l’entreprise. Nul doute que Nokia ne compte pas en rester là ! En effet, la 5G est en quelque sorte « la poule aux œufs d’or » dans l’ICT. De fait, la mise en place des réseaux 5G implique un renouvellement total à la fois des appareils d’infrastructure, mais aussi de déploiement et enfin d’appareils pour les utilisateurs finaux (smartphones, PC, voitures…).