Microsoft acteur majeur dans la 5G ?

On connait Microsoft pour son système d’exploitation « Windows » et sa suite bureautique « Office ».Alors, quid de Microsoft dans la 5G ? Le géant américain veut-il faire des modems ? Non pas du tout, mais il veut apporter sa patte en matière de logiciel pour booster la migration vers la 5G.

Aussi étrange que cela puisse paraitre, Microsoft ne compte pas manquer le train de la 5G. Ainsi, si le géant américain s’était déjà associé l’année passée à AT&T, cette fois elle vient d’établir un accord pour acquérir Affirmed Networks.

Pour information, Affirmed Networks, est un fournisseur de réseaux mobiles virtualisés. Avec ce rachat, il ne fait aucun doute qu’une fois de plus Microsoft espère bien tiré parti des performances de la 5G. Pour rappel, la firme propose elle aussi des solutions de « Cloud computing ».

Par ailleurs, la marque propose de plus en plus de solution ou logiciels orientés Cloud. Il suffit par exemple de voir ce que Microsoft fait avec Office 365. Une manière pour l’éditeur de digitaliser les logiciels pour que ceux-ci soient installés sur des serveurs distants et non plus sur les ordinateurs des consommateurs.

La 5G, point névralgique du Cloud computing.

En effet, on le voit d’autant plus en cette période de confinement, le télétravail prend toute son importance. Il est donc de plus en plus intéressant pour des entreprises comme Microsoft d’être en mesure de proposer des solutions « Cloud ». De la sorte, il suffit à l’utilisateur d’allumer son ordinateur, sa tablette ou son smartphone et de se connecter sur une plateforme sur le net pour accéder à ces outils.

C’est ce qu’essaie déjà de faire Google avec ses ChromeBook. Mais pour le moment le marché du Chromebook a du mal à séduire.

« Microsoft considère évidemment les réseaux virtualisés comme une opportunité de croissance pour ses services de Cloud Azure, et en achetant Affirmed Networks, elle pourrait être en mesure de les relier étroitement et d’aider les nouveaux entrants sur le marché à construire des réseaux 5G plus rapidement »

Souligne Avi Greengart, analyste en chef chez Techsponential.