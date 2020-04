L’Espagne reporte les enchères sur la 5G.

Avec l’épidémie de Covid-19 qui sévit agressivement en Espagne, Madrid a décidé de reporter la vente aux enchères de spectre compatible 5G dans les 700 MHz. Une décision prise face à l’ampleur et le drame auquel doit faire face le pays actuellement.

Alors que la pandémie du Covid 19 continue à se poursuivre, le confinement est plus que jamais d’actualité. Et on ne saura vous donner qu’un seul conseil : #restezchezvous ! Une pandémie qui fait des ravages en Italie et en Espagne où le pic ne semble toujours pas atteint et où les mortalités continuent.

Sous cette atmosphère morose, le Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique espagnol a informé la Commission européenne que la vente des licences 5G sur la bande des 700 MHz sera reportée.

Un repport pour cause de Covid-19.

En effet, la vente aux enchères pour l’attribution des licences aux opérateurs sur la bande des 700 MHz en Espagne avait été initialement prévue pour le 30 juin au plus tard.

Pour rappel, l’état Espagne avait déjà effectué une vente aux enchères le spectre 5G dans la bande des 200 MHz en juillet 2018. Une vente aux enchères qui avait rapporté à l’état 438 millions d’euros.

Cette autre vente aux enchères prévue concernait cette fois, la bande des 700 MHz. Cependant, vu la situation, l’état espagnol a décidé de reporter cette vente.

« Ce report a pour objectif de permettre aux opérateurs espagnols de se concentrer pleinement sur le bon fonctionnement et l’optimisation du réseau actuel dans ces moments difficiles.

Effectivement, avec le confinement mis en place par bon nombre de pays, le bon fonctionnement des réseaux est capital pour que les citoyens puissent avoir accès à la fois aux informations, mais également à la partie multimédia. Streaming audio, streaming vidéo, passe des appels VoIP via Skype, WhatsApp à des proches. Possibilité d’utiliser Microsoft Teams, Skype Business pour mettre en place des réunions pour les gens qui font du télétravail.

Par ailleurs, l’état espagnol signale qu’aucune nouvelle date des enchères n’a été fixée. Celle-ci sera annoncée une fois que les mesures de confinement actuellement en cours en Espagne auront pris fin.