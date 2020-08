Les puces 5G de Qualcomm 20 fois plus rapide que la 4G LTE.

Alors que certains sont sceptiques concernant la 5G pour ce qui est de la santé, cela n’empêche pas Qualcomm de poursuivre sa stratégie en développement 5G. Des tests faits par Ookla avec des smartphones 5G montrent un débit 20 fois plus rapide que celui d’un smartphone actuel 4G LTE.

Faut-il le rappeler, Qualcomm est un acteur majeur dans le développement de puce ICT (télécom, 4G, 5G). La marque a su se tailler une place de premier choix et la qualité de ses puces n’est plus à confirmer.

Une 5G qui décoiffe selon les tests d’Ookla.

Ookla est devenu avec son outil de test de vitesse en ligne « speedtest.net », une référence lorsqu’il s’agit d’évaluer les débits d’une connexion Internet.

Ainsi, des tests de vitesse de smartphones 5G ont été faits aux États-Unis et au Royaume-Uni par Ookla. Des tests qui montrent que les smartphones utilisant la 5G (puce Qualcomm) atteignent en moyenne des vitesses de téléchargement 20 fois supérieures à celles du 4G LTE.

Des débits pour le moins impressionnants et qui ouvrent de nouvelles possibilités selon Guang Yang, coauteur du service Strategy Analytics Network Provider Strategies.

De fait, selon lui, ce débit nettement supérieur permettra aux utilisateurs de smartphone d’accéder à du contenu plus gourmand dans un temps plus rapide.

En outre, selon lui, il sera également possible aux opérateurs de proposer une connexion internet « fixe » au travers de la 5G. Ainsi, alors que désormais les opérateurs proposent déjà leur solution 4G pour la maison (on pense notamment à Bouygues), ils pourront segmenter la 5G pour faire de même.

Et donc concrètement, on pourrait estimer (à la grosse louche bien sûr) que si actuellement certains clients profitent d’une 4G Box faute de haut débit câblé ou fibre, avec la 5G, le même opérateur sera en mesure de fournir le même type de connexion non pas à 1, mais à 20 clients pour la même bande passante.