Les Américains prêts à injecter un milliard de dollars pour financer la 5G.

Après avoir accusé Huawei d’espionnage informatique sans avoir réussi à en apporter la preuve, un groupe de sénateurs américains propose que le gouvernement injecte plus d’un milliard de dollars dans le développement de l’équipement 5G occidental.

Il semblerait que les États-Unis aient décidé de « faire la guerre » à Huawei. Et serait prêt à tout pour empêcher que le géant chinois ne devienne un fournisseur d’infrastructure mobile trop important. En effet, les smartphones de la marque ont la cote auprès du grand public. Cependant, Huawei est également un mastodonte dans l’ICT (univers des télécoms).

La guerre des clones…euh non des télécoms !

En effet, voilà plusieurs années que Huawei est parvenu à s’imposer dans le segment des télécoms. Avec des équipements un peu partout en Europe et ailleurs. Et avec la 5G, la marque chinoise a déjà pris quelques longueurs d’avance. Notamment, sur la plupart des autres acteurs du marché.

Une position dominante qui ne semble pas plaire aux Américains. Dès lors, le fait d’avoir mis Huwei sur sa Black List d’état ne pourrait être que le début d’une stratégie ? Difficile de le savoir.

Cependant, le sénateur Mark Warner, co-parrain du projet de loi, a souligné les principaux objectifs du projet de loi sur l’utilisation des télécommunications stratégiques alliées. Alors que le pays cherche à « réaffirmer le leadership des États-Unis et de l’Occident » et ce, en encourageant la concurrence avec Huawei qui tire parti des avantages des logiciels américains.

1 milliard de dollars de contribution.

La loi propose que le régulateur américain, la Federal Communication Commission, crée un fonds d’au moins 750 millions de dollars, soit jusqu’à 5 % du produit annuel de la vente aux enchères du spectre, pour créer un fonds de R&D O-RAN, ce qui stimulera l’évolution vers des technologies logicielles à architecture ouverte.

Parmi les autres propositions, figure un plan de transition pour les opérateurs en vue de l’achat de nouveaux équipements compatibles avec O-RAN, une influence accrue des États-Unis dans l’établissement de normes internationales et l’élargissement des débouchés commerciaux pour les fournisseurs.

Chaque mois où les États-Unis ne font rien, Huawei est en passe de devenir le fournisseur mondial de 5G le moins cher, le plus rapide et le plus omniprésent, tandis que les entreprises et les travailleurs américains et occidentaux perdent des parts de marché et des emplois, a déclaré M. Warner.

Un discours très protectionniste qui donne aussi un message à l’Europe. Et si l’Europe décidait d’investir dans des valeurs sures de l’ICT (on pense notamment à Nokia) pour déployer tout les réseaux européens d’une solution ICT Européenne avec du matériel européen de bout en bout. Une idée qui pourrait séduire les opérateurs européens.

Et si en contrepartie, le ou les acteurs européens qui profiteraient d’une aide équivalente généraient de l’emploi en Europe ? Bref autant de possibilités et de raisonnements qui méritent réflexion.