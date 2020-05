La Nouvelle-Zélande retarde la mise aux enchères de la 5G.

La Nouvelle-Zélande a reporté la mise aux enchères du spectre 5G en raison de la pandémie de Covid-19. De fait, en décembre dernier, l’état néo-zélandais avait validé la mise en place d’enchères visant la libération anticipée de 160MHz dans la bande 3,5GHz.

Comme un peu partout ailleurs, les gouvernement a décidé de repousser les ventes aux enchères concernant l’attribution des licences 5G. De ventes aux enchères prévues pour la bande des 3,5GHz. La cause ? Le Covid-19 qui est aussi présent dans le pays qui doit faire face à certaines prises de positions sanitaires.

Des enchères qui seront reportées à une date ultérieure. Date qui n’a cependant pas encore été fournie par les organismes de régulation de la Nouvelle-Zélande. Une période qui est attendue par les opérateurs locaux.

La 5G déjà mise en place.

En effet, le gouvernement avait accepté en décembre de libérer du spectre 5G supplémentaires suite à une demande des opérateurs. Ainsi, certains opérateurs à titre de test ont déjà commencé à déployer de la 5G dans les villes d’Auckland, Wellington, Christchurch et Queenstown.

Des réseaux déployés par des opérateurs comme Vodafone Nouvelle-Zélande ou encore l’opérateur Spark.

Comme partout ailleurs, la 5G est fortement attendue par les opérateurs et a pour ambition de venir déployer encore plus de services en ligne. Pour rappel, la 5G annonce notamment une avancée majeure pour le monde de l’automobile connectée, mais aussi pour les smartcities.

Reste toutefois, à nouveau, des sceptiques et militants anti-5G qui semble être convaincu (comme ce fut le cas pour la 4G) que la technologie et ses ondes sont nocives pour la santé et le corps humains.