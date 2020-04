De fausses rumeurs sur la 5G qui propage le Coronavirus au Royaume-Uni.

L’affaire fait scandale au Royaume-Uni, une intox diffusée sur la toile concernant le fait que les antennes 5G seraient des sources de propagation du Coronavirus ont amené certains extrémistes à bruler des antennes 5G au Royaume-Uni.

Incroyable, mais vrai ! Des extrémistes des ondes se sont pris au Royaume-Uni aux antennes 5G mises en place par certains opérateurs. Ce geste fait suite à une intox qui circule sur la toile anglophone comme quoi les antennes seraient en mesure de propager le virus.

Il est vrai qu’actuellement la Grande-Bretagne doit faire face à un nombre impressionnant de cas touchés par le coronavirus. En effet, le pays doit faire face à plus de 50.000 cas et 5000 décès. Une cause sans doute liée au fait qu’au début de la crise le président Johnson lui-même hospitalisé d’ailleurs, avait minimisé le virus.

La 5G dans le collimateur des opposants.

Ainsi, tout semble être parti de la toile. Des personnes ayant propagé l’intox comme quoi les antennes 5G seraient responsables de la prolifération de la maladie. Même si des études poussées non pas encore été totalement fait sur les capacités d’amener des troubles par les antennes 5G, de là à aider la propagation du virus, il y a un monde.

Pour information, la Corée du Sud est d’ailleurs un des pays les mieux équipés en 5G avec un réseau fonctionnel depuis des mois et le nombre de cas et est parvenue à limiter l’impact de l’épidémie.

Suite à ces incendies d’antennes, pour lesquels les pompiers ont dû intervenir à plusieurs endroits les opérateurs nationaux ont communiqué via communiqué de presse sur cette fausse rumeur. Soulignant qu’en cette période de confinement, les gens ont d’autant plus besoin de pouvoir rester connectés pour contacter leur proche ou se tenir informés.

Dès lors, aux vues de l’ampleur de la chose, les autorités concernées ont pris contact avec les majors du net comme Facebook, WhatsApp, YouTube et Twitter pour qu’ils enrayent le phénomène. Et ce afin de limiter les risques et surtout les incendies d’antennes qui entrainent un danger supplémentaire pour la population et surtout les pompiers.

Ainsi, il semblerait que Facebook ait fermé un groupe rassemblant des opposants à la 5G. C’est en tout cas ce qu’annonçait « The Guardian ».

Avec cette nouvelle rumeur, s’ouvre à nouveau le débat existant depuis l’apparition de la 3G, puis de la 4G concernant les ondes. Et les sceptiques et les sensibles concernant les ondes téléphoniques.