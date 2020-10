Dans quel pays la 5G est-elle la plus rapide ?

Alors que chez nous, les opérateurs commencent seulement à proposer leur forfait et à déployer leur réseau 5G, d’autres sont déjà bien loin. Mais qu’elle est la vitesse de la 5G ? Mais qu’elle est la vitesse de la 5G ? C’est ce que c’est posé comme question Open Signal qui a réalisé une étude sur le sujet. Attention ça décoiffe.

Alors, oui, on est un peu à la traine en Europe en matière de 5G. Et c’est compliqué ! Non seulement parce que les états européens ont été un peu lents pour mettre en place les ventes aux enchères pour les opérateurs. Mais, aussi parce que certaines associations de sceptiques ont ralenti la mise en place des réseaux au nom de la santé et du bien-être.

Mais dans certains pays du monde comme la Corée du Sud, l’Australie, l’Arabie saoudite, la 5G s’est développée à grande vitesse.

La 5G aussi rapide que la fibre !

Open Signal s’est donc penché sur les pays qui étaient déjà équipés de 5G afin de connaitre la vitesse que ces réseaux pouvaient atteindre. Une étude qui s’est faite entre le 1er juillet et le 28 septembre de cette année.

Ainsi, voici le top 5G des pays ou la 5G est la plus rapide. Le premier sur le podium est l’Arabie Saoudite qui lors des tests effectués affiche un taux de transfert de 377Mbit/s. Autant dire tout aussi rapide qu’une ligne fixe fibre chez nous. À des débits pareils, pas de doute qu’il fait bon vivre numériquement en Arabie saoudite.

Les seconds sur le podium sont les Coréens. Ainsi, les taux de transfert affichent 336Mbit/s. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Samsung est le plus gros vendeur de smartphones 5G du monde. La marque en vend le plus sur son propre marché et on comprend pourquoi.

L’Australie prend la troisième place sur le podium avec un débit de 215 Mbit/s. Tous les autres pays se trouvent sous la barre des 200Mbit comme vous pouvez le voir sur le graphique.