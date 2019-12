5G : Le milliard d’abonnés sera atteint à l’horizon 2023.

Alors que pour le moment seul la Corée du Sud propose déjà une offre commerciale 5G aux grands publics, le dernier Ericsson Mobility Report fait état d’un chiffre impressionnant. En effet, selon cette étude, la 5G atteindra son milliard d’abonnés dès 2023.

Alors, oui la migration vers la 5G est en marche. Il faut dire que la technologie annonce des performances plus qu’intéressantes par rapport aux débits proposés par la 4G actuelle. Une 4G qui avait déjà vu les usages du grand public évolué par rapport à la 3G.

La donne devrait être encore plus forte avec la 5G.

Ainsi, outre son débit, c’est surtout l’intégration de service qui devrait permettre à la 5G de voir ses abonnées exploser. Tout d’abord parce que la 5G devrait permettre des services là où il n’y en a pas actuellement.

On pense avant tout au segment de l’automobile qui pourrait voir en la 5G la solution pour interconnecter tous ses véhicules. Une interconnexion qui permettra de mieux réguler le trafic et offrir des services aux clients a par exemple ce que fait actuellement Waze et Coyote et leur communauté.

Mais bien au-delà, l’avenir de la voiture autonome. En effet, la 5G permettra des évolutions dans le domaine pour un transfert de données nécessaire pour les véhicules. On pense aussi au secteur médical qui pourrait avec la 5G et la VR permettre des opérations à distance.

L’Asie la plus demandeuse en 5G !

Ainsi, selon le dernier Ericsson Mobility Report, 814 millions des abonnés seront basés en Asie-Pacifique. Le reste sera partagé entre les États-Unis et l’Europe. Selon toujours ce rapport, nous devrions en Europe représenter 190 millions d’abonnés.

Bien sûr chez nous, le critère du choix pour passer d’un abonnement 4G vers la 5G se fera davantage sur le prix avant tout et ensuite l’usage. De fait, actuellement la 4G est largement suffisante pour un usage quotidien tel que nous en avons en France ou de manière générale en Europe.

Par ailleurs, le rapport souligne que 2025 devrait atteindre les 2450 millions d’utilisateurs soit 2 milliards et demi.