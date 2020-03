500 millions d’Euros pour Nokia pour le développement de la 5G.

Nokia ne compte pas laisser passer le marché de l 5G en Europe sur son nez. Ainsi, le constructeur historique finlandais vient de recevoir pas moins de 500 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement (la BEI). 500 millions qui seront investis dans le développement de la 5G.

On ne cesse de vous le répéter, la 5G est le nouvel eldorado dans le monde de l’ICT et des télécoms. Il est vrai que l’on vous a déjà maintes fois exposé les possibilités et les capacités de la 5G. Une norme qui selon certains devrait révolutionner le monde de la connectivité mobile.

Une révolution que l’Europe prend très au sérieux. Ainsi, la commission européenne a décidé de favoriser le développement des réseaux ICT en Europe avec du matériel européen. Une volonté survenue suite aux problèmes que Huawei a actuellement avec les USA qui déclarent que les équipements du constructeur chinois sont des espions numériques à la solde du gouvernement chinois.

Des déclarations pour lesquelles, les USA n’ont pas encore apporté la preuve. Cependant, cela a rendu méfiants les Européens.

Nokia espère bien remporter le marché européen.

Fort de toutes spéculations, Nokia qui avait commencé à développer ses solutions 5G accélère son développement pour être en mesure de proposer à ses partenaires européens et plus particulièrement aux opérateurs une solution maison.

Pour ce faire, l’entreprise a décidé il y a quelque temps de geler les dividendes des actionnaires. Et ce afin d’avoir du capital pour la R&D (Recherche et Développement). Et le moins que l’on puisse dire c’est que Nokia a le vent en poupe.

De fait, on apprend que l’entreprise vient de voir sa demande auprès de la Banque européenne d’investissement (la BEI) validée. Ainsi, le groupe finlandais va avoir droit à une allonge de fond de 500 millions.

« Nokia utilisera ce financement pour accélérer davantage la recherche et le développement dans les technologies 5G » avait confié le groupe en 2018 (source Siecle Digital).

Par ailleurs, le groupe finlandais a déjà l’appui de quelques opérateurs comme notamment Orange qui a choisi d’équiper son réseau 5G en France de ses équipements. En outre, l’opérateur finlandais ne compte pas s’arrêter là. En effet, il espère bien séduire les autres marchés qui ont rejoint l’avis du gouvernement américain face à Huawei.

Pour rappel, la guerre de la 5G se fait principalement entre Nokia, Ericsson et Huawei. Le géant chinois ayant une longueur d’avance sur ses concurrents.