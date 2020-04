Apple détrôné de la troisième place par Vsmart.

Mauvaise nouvelle pour Apple qui vient de perdre quelques places sur le marché vietnamien. En effet, la marque locale Vsmart vient de se hisser à la troisième place du podium. Une marque qui appartient au groupe Vinsmart.

Le monde du smartphone est un marché colossal où se battent de nombreux acteurs. Ainsi, si chez nous, on a l’habitude de voir des marques telles que Samsung, Apple, Huawei, LG, Motorola, Wiko… en Asie le marché possède lui aussi ses marques phares et ses marques locales.

Ainsi, on a découvert depuis quelque temps des acteurs chinois comme Xiaomi, Oppo, Realme ou encore Vivo. Sur le marché vietnamien, il existe également la marque Vsmart.

Vsmart, entre écrans TV et smartphones.

La marque fait partie du groupe vietnamien Vingroup et s’est lancée depuis quelque temps dans le segment des smartphones. Elle a su séduire le public vietnamien au point que désormais, elle est devenue le troisième acteur du marché du Vietnam.

La marque propose des modèles d’entrée de gamme et de milieu de gamme comme son Vsmart Active 3 qui est équipé d’un processeur octa-core 2.0GHz, de 4 Go de mémoire et de 64 Go de stockage. Un smartphone équipé d’un écran 6.39 pouces Full HD+ et totalement dépourvu de caméra selfie.

En effet, celle-ci est intégrée dans un mécanisme qui sort du téléphone lorsque vous décidez de vous en servir. Tient, une fonction que l’on a déjà vue sur d’autres smartphones.

Avec cette troisième position sur le marché vietnamien, derrière Samsung, leader du marché avec une part de 30% et Oppo qui en possède 22%, la marque compte se faire un nom. Cette progression est liée au fait que la marque s’est recentrée sur le bas de gamme. La marque a d’ailleurs annoncé qu’elle allait poursuivre cette stratégie en proposant des smartphones d’entrée de gamme et de milieu de gamme avec des caractéristiques intéressantes pour un prix relativement bas.